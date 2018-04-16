"كوبر" يحضر مفاجأة لقيصر الدراويش

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الفراعنة

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كوبر

حسنى عبدربه

وضع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر اللاعب حسني عبدربه ضمن حساباته للسفر إلى روسيا في مونديال كأس العالم المرتقب.

ووفقًا لمصادر بالجهاز الفنى للفراعنة يرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى إيجاد بديل لوسط الملعب مع الثنائى محمد الننى المحترف بأرسنا الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك الذى لا يؤدى بصورة منتظمة مع القلعة البيضاء منذ فترة وتراجع مستواه.

وظهر "عبد ربه" بمستوى جيد في الفترة الأخيرة بوسط الملعب مع الإسماعيلى وآخرها كان تألقه أمام المقاولون فى دور الـ8 لكأس مصر وإحرازه هدفى المكسب.

وهو ما جعل جهاز المنتخب يفكر جدياً فى ضمه لصفوفه فى معسكر مايو ويونيو والذى يتخلله 3 وديات أمام الكويت يوم 26 مايو ثم كولومبيا وبلجيكا يومى 1 و6 يونيو، خاصة فى عدم اقتناع كوبر بمستوى سام مرسى المحترف بويجان الإنجليزى وحسام عاشور لاعب الأهلى، فضلا عن ظهور القيصر بمستوى جيد فى الفترة الأخيرة.


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