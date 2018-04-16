البرعي: ادعوا لهشام جنينة بالثبات والصبر ‎

16 أبريل 2018 - 12:43 م

وجه المحامى الحقوقى نجاد البرعي، رسالة إلى المستشار هشام جنينة حثه فيها على الصبر والثبات، بشأن بداية محاكمته العسكرية اليوم بسبب تصريحاته التى أدلى بها إلى موقع "هاف بوست".

وأضاف فى عده تدوينات له على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا: "تعليقًا على أول محاكمة للمستشار هشام جنينة أمام القضاء العسكري، قبيل القبض عليه بعد تصريحاته المثيرة للجدل؛ تربص عدد من البلطجية به عند خروجه من منزله وحاولوا قتله ونتج عن ذلك إصابته إصابات جسيمة لم تحل دون سجنه بعد ذلك فى سجن الاستئناف؛ ولم يقدم الجناة إلى القضاء بعد، بينما يمثل هو اليوم أمام القضاء، ادعوا له بالثبات والصبر".

وتابع "البرعي": "لقد تم القبض على جنينة وقضى ليلة فى قسم القاهرة الجديدة وأفرج عنه 10000 جنيه كفالة ثم أحيل إلى المحاكمة بتهمة إذاعة إنباء من شأنها تكدير السلم العام لأنه قال إن الفساد وصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأردف فى حديثه: "حكم عليه أولا بالسجن ثم خفف فى الاستئناف إلى السجن مع وقف التنفيذ والغرامة، وبصرف النظر عن رأينا فيما أن كان جنينه أخطأ أو أصاب فى تصريحاته الأخيرة فإن التربص به كان واضحًا".

وأكد "البرعي": "تم تعديل قانون الجهاز المركزى ليسمح للرئيس باختيار رئيس الجهاز رغم أن ذلك يتنافى مع مبدأ استقلاليه الجهاز، فتمت إقالة جنينة من الجهاز بشكل مهين قبل انتهاء فترته بأقل من ستة أشهر" .

وواصل: "قلبي مع هشام جنينة وأسرته والأصدقاء المحامين على الغتيت وحسام لطفى وعلى طه وأرجوا أن أتمكن من الحصول على شرف الانضمام إليهم إن وصلنى ملف الدعوى بعد جلسه اليوم فوفقا للصديق حسام لطفى أنهم سيطلبون أجلا للإطلاع ويصورون الملف ثم نرى ما سيحدث ".

وأكد "البرعي": "فى ظنى أن التهمة التى ستوجه إليه لن تخرج عن تلك التهمة الشائعة التى أصبح الإدعاء مدنيًا أو عسكريا يستسهل توجيها وهى إذاعة أنباء من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.. إلخ"، وهى تهم كما نرى مطاطة تتنافى مع مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات وفقا لتعريف الدستورية".

واختتم تدوينته بقوله:"لهذا المبدأ يقف اليوم القاضى الجليل السابق هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية بتهم لم يتمكن دفاعه من معرفتها بدقه لأنه تم رفض طلبهم الاطلاع على التحقيقات سيعرفون اليوم فى المحاكمة ما هى تهم هشام جنينة".