تموين المنيا: نستهدف أكثر من نصف مليون إردب من محصول القمح هذا العام

16 أبريل 2018 - 12:47 م

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المحافظة استعدت لاستقبال محصول القمح فى الموسم الجديد الذى يبدأ اعتبارًا من أواخر أبريل الجارى، حيث إن المحافظة تستهدف استلام ما يقرب من نصف مليون إردب من المزارعين والتجار هذا العام بزيادة أعلى من العام الماضى.

وأكد يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المساحة الحالية المنزرعة من محصول القمح على مستوى المحافظة تصل إلى 241 ألف فدان والتى ستساهم فى زيادة كمية القمح مقارنة بالعام الماضى والذى وصل إلى 341 الف طن إلى جانب الكميات التى تم توريدها لمصانع المكرونة خارج المحافظة

وأشار يوسف أنه تم تجهيز 50 شون ومركز تجميع معتمدة موزعة على مراكز المحافظة التسعة ومنها 7 مراكز ببنى مزار والبهنسا والشيخ فضل سعة كل وحدة 60 الف طن قمح بينهم 21 موقعا اسمنتيا معتمد وصوامع و29 شونة ومركز تجميع (شون ترابيه)

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الأسعار الجديدة للتوريد، ولفت إلى أن السعة التخزينية للصوامع والشون ومراكز التجميع تكفى للمساحة المنزرعة أو أى كمية من محصول القمح يتم استلامها من المزارعين والتجار .