» العشق المجنون.. انتحر بسبب حبيبته: "زعلان منك يا ماما"

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أقدم طالب على الانتحار من الطابق التاسع لرفض والدته الزواج من حبيبته بمصر الجديدة.

ووردت معلومات لقسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بسقوط شخص من الطابق التاسع فى منزل العقار.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب "محمد ب" 22 سنة،  نشأت علاقة صداقة بينه وبين فتاة تطورت لعلاقة عاطفية، حيث قرر الطالب الزواج من الفتاة، ولكن واجه صعوبات فى تحقيق حلم عمره من الزواح بالفتاة التى يحبها .

وذكرت التحريات أن الطالب أصر على الزواج من فتاة يحبها إلا أن والدته رفضت بشدة  لخلافات بينهم مما جعل الطالب يدخل فى نفسية صعبة، ورغم تحايله على والدته عدة مرات لقبول زواجه بالفتاة التى يحبها إلا أن فى كل مرة طلبه يقابل بالرفض من والدته، ومع تكرار رفض أسرته بالزواج من الفتاة التى يحبها، قرر" محمد " الانتحار والتخلص من حياته لعدم استطاعته العيش بدون حبيبته  

وبفحص غرفة الضحية عثر على رسالة موجهة إلى والدته قائلا: "أنا زعلان منك يا ماما" .


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