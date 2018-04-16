» العشق المجنون.. انتحر بسبب حبيبته: "زعلان منك يا ماما"

أحمد الشربينى
أقدم طالب على الانتحار من الطابق التاسع لرفض والدته الزواج من حبيبته بمصر الجديدة.
وذكرت التحريات أن الطالب أصر على الزواج من فتاة يحبها إلا أن والدته رفضت بشدة لخلافات بينهم مما جعل الطالب يدخل فى نفسية صعبة، ورغم تحايله على والدته عدة مرات لقبول زواجه بالفتاة التى يحبها إلا أن فى كل مرة طلبه يقابل بالرفض من والدته، ومع تكرار رفض أسرته بالزواج من الفتاة التى يحبها، قرر" محمد " الانتحار والتخلص من حياته لعدم استطاعته العيش بدون حبيبته
وبفحص غرفة الضحية عثر على رسالة موجهة إلى والدته قائلا: "أنا زعلان منك يا ماما" .
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