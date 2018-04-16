بالفيديو.. "ميدو" يجهز مفاجأة لـ"صلاح"

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أحمد حسام

ميدو

ليفربول

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قرر أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق ارتداء باروكة بنفس شعر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول حال نجاحه مع فريقه في حصد بطولة الدوري الأوروبي.

وأضاف في تصريح لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "دي إم سي": "سوف أرتدى باروكة بنفس شعر محمد صلاح إن توج بدوري الأبطال، راهنت في وقت سابق على حلاقة شعري إن فاز ليستر سيتي بالدوري، واليوم أراهن على باروكة صلاح إن فاز بدوري الأبطال وأتمنى له ذلك".

عاد ليقول: "محمد صلاح لاعب مميز، وهو أفضل لاعب في تاريخ مصر، وأتمنى له التتويج بدوري الأبطال في الموسم الجاري".
شاهد الفيديو..


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