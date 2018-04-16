» فنانة شهيرة تكشف عن خيانة أزواجها لها

16 أبريل 2018 - 01:00 م

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن سبب طلاقها مرتين في السابق يعود إلى خيانة أزواجها لها.

وأضافت في لقاء مع برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E" أن الخيانة كانت سبب طلاقها، بالإضافة إلى أنها كانت غاضبة كثيرًا من موقف أهلها لوقوفهم في صف زوجها في السابق.

وتابعت: "والدتها كانت ضد الزوج فى البداية إلا أنها تراجعت وأصبحت معه لكونها لديها عقدة من فكرة زوج الأم، وتخوفت على حفيدها من أن يعاني من زوج جديد لابنتها ريهام لذلك طلبت منها العودة لطليقها"

وأردفت، "رجعت لزوجي تحت ضغط الأهل، وعلشان ابني لكن ما قدرتش اتعامل معه".