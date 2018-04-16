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النقض تقبل طعن 85 متهمًا في تنظيم ولاية سيناء

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محكمة النقض

شيماء السيد

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مصطفى كامل السيد

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قضت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي بقبول الطعن المقدم من 85 متهمًا بتنظيم ولاية سيناء لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وإعادة محاكمتهم امام دائرة اخري.

وكانت الدائرة 17 جنايات القاهرة، بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل الغويط، قد أصدرت قرارًا في القضية رقم 502 لسنة 2015جنايات حصر أمن دولة عُليا، والمقيدة برقم 283 لسنة 2016 عرائض متابعة كيانات ارهابية، والمعروفة بـ"ولاية سيناء"، والقاضي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

وشمل هذا القرار إدراج أسماء 299 متهمًا بأمر الإحالة على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ووفقًا لتحقيقات النيابة فإن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية، تعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابى، اطلقوا عليها "ولاية سيناء" إذ تعتنق الافكار الجهادية المتطرفة وخططوا لإغتيال شخصيات عامة بينها رئيس الجمهورية.


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