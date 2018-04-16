«شرطة رياضية» لمواجهة شغب الملاعب

16 أبريل 2018 - 01:02 م

تجرى رابطة الأندية المحترفة، برئاسة محمود الشامى، مناقصة لاختيار شركة من الشركات الأربع التي عرضت تولّى ملف تنظيم حضور الجماهير لمباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعدما تلقت الرابطة عروضًا من شركات إماراتية وسعودية ومصرية وأخرى من الاتحاد الأوروبي، لتنظيم دخول الجماهير إلى المباريات، بالإضافة إلى عمل «سى دى» للمشجعين كما سيكون للجمهور قاعدة بيانات معروفة لدى الجهات الأمنية حتى يتسنّى للأمن التعامل مع الشغب الجماهيري.