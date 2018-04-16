  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:10 م
بحث متقدم
كريم ثابت مع الملك فاروق

مرشد الإخوان لمستشار الملك: الاشتغال بالسياسة خطأ كبير

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

رفض دعوى قضائية تطالب بعزل «هشام جنينه»

المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة جنينه

النديم

«النديم» يفوز بجائزة العفو الدولية لحقوق الإنسان

أرشيفية

الأسد يقرر إنشاء جامعات إيرانية في جميع مدن سوريا ‎

محاكمة

دفاع مستشار المعزول: موكلى أحد كوادر الحزب الوطنى

صلاح ورونالدو

"صلاح" يخطف جائزة جديدة من "رونالدو"

الاسواني

ناصري أيد الإخوان مقابل مليون إسترلينى

السيسي

بث مباشر.. ختام "درع الخليج المشترك" بحضور"السيسى"

"حيوانات منوية" تقتحم الفضاء لاختبار تكاثر البشر

الصفحة الأخيرة

رحلة إلى الفضاء بـ250 ألف دولار فقط
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى

#

شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية

#

غدا الحكم على 4 متهمين بـ"الإتجار بالبشر"

#

فيديو.. رواد الفضاء سيأكلون فضلاتهم في المستقبل

أرسلت ناسا وكالة الفضاء الأمريكية، كمية من حيوانات منوية بشرية، للفضاء، محاولة لاستكشاف هل من الممكن الانجاب والتكاثر للبشر في الفضاء.

وسيكون السائل المنوي الذي يُنقل على متن صاروخ سبيس إكس «فالكون 9» موضوعا هاما في عدد من التجارب الهادفة إلى معرفة كيفية تأثير الفضاء وانخفاض الجاذبية على الخلايا الجنسية الذكرية.

وتجري الدراسة العلمية كجزء من مهمة ناسا «Micro-11 » التي تشمل عينات من الحيوانات المنوية المجمدة. وبمجرد نجاح كبسولة «Dragon » في تخطي المرحلة الأولى من الرحلة، ستبدأ دراسة العينات.

وقالت «ناسا» في بيان لها: «لا نعرف إلا القليل عن بيولوجيا التكاثر في الفضاء، وستبدأ هذه التجربة في معالجة هذه الفجوة عن طريق دراسة كيفية عمل الحيوانات المنوية البشرية في الفضاء لأول مرة».

ويعتمد التخصيب الناجح للبويضة البشرية على عدة عوامل، ويتم تقسيمه إلى مرحلتين: أولا، يجب تنشيط خلية الحيوانات المنوية وتغييرها قليلا عندما تسبح باتجاه البويضة لتخصيبها. ثانيا، واستعدادا للاندماج، يجب أن تتحرك بشكل أسرع إلى أن يصبح غشاء الخلية أكثر هشاشة.

وفي التجارب السابقة مع الحيوانات المنوية، تحدث عملية التنشيط بشكل أسرع في الجاذبية الصغرى، ولكن الخطوات المؤدية إلى الاندماج الناجح، تكون متأخرة للغاية أو ببساطة لا تحدث على الإطلاق.

وحذرت «ناسا» من أن التأخيرات أو المشكلات في هذه المرحلة، يمكن أن تمنع التخصيب في الفضاء. ويذكر أن الوكالة الأمريكية ترسل الحيوانات المنوية البشرية إلى الفضاء لأول مرة، ولكنها أرسلت أيضا الحيوانات المنوية المأخوذة من ثور، مرة أخرى لإجراء المقارنة.

وبعد إذابة وتفعيل عينات الحيوانات المنوية، سيستخدم الباحثون لقطات الفيديو لتقييم مدى تحرك الحيوانات المنوية في الظروف المعاكسة للفضاء. وستسمح التغييرات في السائل المنوي للثور، بالكشف عن الفروق الدقيقة في الحيوانات المنوية لدى النوعين.

وسيتم خلط العينات بالمواد الحافظة بعد دراستها على المحطة الفضائية الدولية، وإعادتها إلى الأرض. وهنا، سيتم تحديد ما إذا حدث الاندماج وما إذا كانت الحيوانات المنوية الفضائية تختلف عن نظيرتها العادية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية اكتشاف إمكانية الإنجاب في مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية، لأن التكاثر أمر ضروري نظرا لاستمرار البعثات لعدة أجيال.

ويعد الفضاء بيئة معادية، حيث يشكل الإشعاع مصدر قلق حقيقي للأنسجة الحية، كما يمكن أن يؤدي تأثيره على خلايا الحيوانات المنوية إلى حدوث مشاكل إنجابية خطيرة للكائنات الحية في الفضاء، بما في ذلك البشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» العشق المجنون.. انتحر بسبب حبيبته: "زعلان منك يا ماما"
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» نجمة عالمية تتمنى لقاء "صلاح"
» مطربة تكشف عن مرضها بـ"الإيدز"
» "حيوانات منوية" تقتحم الفضاء لاختبار تكاثر البشر
» فنانة شهيرة تكشف عن خيانة أزواجها لها
» شاهد.. حاملة زوجها: لم ينفذ أحد وعده لى
» بالفيديو.. تعرف على أكثر الفواكة والخضراوات تلوثًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي