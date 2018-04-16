"صلاح" يخطف جائزة جديدة من "رونالدو"

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خطف اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي جائزة أفضل هدف فى مباريات دور الثمانية لدورى الأبطال من اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني.

وجاء الهدف الذي سجله "صلاح" فى مباراة مانشستر سيتى يوم الثلاثاء الماضى، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 2-1.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى "يويفا" أن هدف محمد صلاح حصل على 39% من إجمالي عدد الأصوات التى شاركت في الاستفتاء، متفوقا على هدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد فى مرمى يوفنتوس الإيطالى فى مباراة الذهاب بينهما، والتى انتهت بفوز الريال 3-0، الذى حصل على 30%.

فيما جاء هدف تشامبيرلين لاعب ليفربول فى مرمى السيتى فى لقاء الذهاب على المركز الثالث وحصل على 14 % من إجمالى عدد الأصوات.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 40 هدفا حتى الآن مع ليفربول فى مختلف البطولات من بينها 30 هدفا فى البريميرليج يتصدر بهم هدافى المسابقة بفارق 5 أهداف عن هارى كين مهاجم توتنهام.


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