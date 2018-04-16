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محافظ بنى سويف يطالب بزيادة معدلات إنجاز المشروعات الخدمية

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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طالب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بزيادة معدلات إنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، وتوفير الحلول والبدائل غير التقليدية مع سرعة تحديث تقارير الموقف التنفيذى للمشروعات، وأن يتم تحديثها بشكل مستمر أسبوعيا.

وشدد المحافظ خلال اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية السبع بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ورساء مدن بني سويف والواسطى والفشن وناصر وإهناسيا وببا والفشن وعدد من التنفيذيين المعنيين، على ضرورة المتابعة اليومية لموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأن تبدأ منظومة المتابعة من رئيس القرية ومديري المشروعات لقربهم من مواقع التنفيذ لسرعة تلافي المعوقات.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بعقد لقاءات ومجالس تنفيذية بشكل دوري ومنتظم مع رؤساء القرى ومديري الوحدات الخدمية، وطرح الرؤية والخطة التي تعمل من خلالها المحافظة ولضمان استيعابها من التنفيذيين على مستوى الوحدات القروية،والعمل على تشجيع الابتكار والتفكير خارج الصندوق وايجاد الحلول العاجلة لأية مشكلات طارئة.

 وأكد المحافظ أنه سيتم تحفيز ومكافأة المتميزين من رؤساء القرى والذين ينجحون في التعامل السريع والفعال مع المشكلات،والقدرة على تنفيذ حلول جديدة لتحسين مستوى الخدمة التي يتعامل معها المواطن، وطرح أفكار واقعية ومتميزة لاستثمار الموارد والمقومات المتاحة بالقرى والتشجيع على الانتاج وخلق فرص عمل للشباب،مع التركيز على معيار التلاحم والتواجد عن قرب من حياة المواطن والوقوف على مشاكله والعمل على تلبيتها. وكلف المحافظ رؤساء المدن بايجاد حلول فاعلة لبعض المشكلات التي يعاني منها الشارع السويفي مثل الإشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية، واقتراح الحلول المرورية للتعامل الناجح مع مشكلة التكاتك ببعض المراكز التي تعاني من تكدسات مرورية وعشوائية ومشكلات في حركة السير والمرور.

 وشدد المحافظ على دراسة وضع ضوابط لمواقع الأكشاك بالشوارع والميادين والإلتزام بمعايير وضوابط قانونية لاصدار التراخيص لاستعادة الوجه الحضاري للمدن من خلال تخطيط وتنظيم مواقعها والأماكن المحيطة بها، بحيث يتم تحقيق مصالح البائعين والمواطنين ومنع العشوائية التي تعوق حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى مشكلات حركة السير والتكدسات المرورية.

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