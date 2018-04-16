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فى قضية الخلايا النوعية..

دفاع مستشار المعزول: موكلى أحد كوادر الحزب الوطنى

قضايا وحوادث

محاكمة
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شيماء السيد

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استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى إلى مرافعة دفاع المتهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي فى قضية الخلايا النوعية.

ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد وعدم تحديد مدة سريان الإذن بالقبض والتفتيش وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام الى جماعة ارهابية .

وقال الدفاع أثناء مرافعته، إن موكله كان أحد كوادر الحزب الوطنى أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفًا أنه كان يقوم بالتدريس لضباط الامن الوطنى وكان يعمل بالبنك الدولى.

وتابع دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل محرر محضر التحريات وبطلان اعترافات المتهم الرابع محمد إمام كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى

ودفع بانتفاء أركان جريمتى إحراز مفرقعات وأسلحة ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائى بين موكله وباقى المتهمين .


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