» مطربة تكشف عن مرضها بـ"الإيدز"

16 أبريل 2018 - 01:31 م

قالت المغنية النمساوية المتحولة جنسيًا إنها أصيبت بفيروس "الإيدز"، مؤكدة في منشور لها على حسابها الشخصى على إنستجرام أنها اضطرت للقيام بذلك جراء تهديدات من صديقها السابق.

وأضافت المغنية والحائزة على جائزة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن " كونشيتا فورست": "أنني مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بشكل إيجابي منذ سنوات عديدة، مضيفة أن ذلك فعليا شأن غير مرتبط بالعامة، لكن صديقها السابق يهددها بالكشف عن تلك المعلومات الخاصة علانية وأنها لن تعطي أبدًا لأحد الحق في ترويعها والتأثير على حياتها بسبب ذلك".

وتابعت، "إنها تلقت علاجا منذ أن تم تشخيص إصابتها بالمرض لكنه لم يكن بالدرجة التي يمكن رصدها ومن ثم لا يمكن بها نقل المرض".

وإشارات "آمل أن أقدم للبعض الشجاعة واتخاذ خطوة أخرى ضد وصم الأشخاص الذين، على الرغم من سلوكهم أو سلوك الآخرين، أصبحوا مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة".