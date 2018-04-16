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عيد: وقت محكمة جنينة يبرئ رجال أعمال فاسدين

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جمال عيد
جمال عيد

عمرو محمد

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مصر

السجن

هشام جنينة

البرعي

قال المحامي الحقوقي جمال عيد، إن القاضي هشام جنينة يحاكم اليوم بتهمة الاختلاف مع السلطة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "يحدث هذا  في وقت يبرئ فيه رجال أعمال فاسدين، أو يتم التصالح معهم لأنهم مقربون من السلطة ويدفعون مالا للتصالح".

وأضاف: "القاضي الجليل هو هشام جنينة، رجال الأعمال الفاسدون، كثيرون".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عيد" حيث قال، إسلام جابر: "لا يعرف معدن الرجال إلا في الشدائد والمواقف أتمنى من الله أن يفك كربه حتى لو تراجع أو غير موقفه للضغوط فنحن بشر له كل العذر والاحترام" .

وأضاف آخر: "العملاء لازم يدافعوا عن بعض مهما اختلفت اتجاهاتهم".

يذكر أن المستشار هشام جنينة كان قد صرح لموقع "هاف بوست" بالعربية، بأن الفريق سامي عنان، يمتلك  وثائق  تدين قيادات بالدولة  في الوقت الذي انتشرت الإخبار عن نفي "عنان" تصريحات جنينة.

وتنظر المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، في ضوء هذه التصريحات.

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