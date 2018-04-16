"صلاح" يحطم رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

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الدوري الإنجليزي

صلاح

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تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، والمنتخب المصري، قائمة أفضل 30 لاعبا في الدوري الممتاز، متغطيًا بذلك نجم برشلونة، ليونل ميسي، ونجم المرينجي، كريستيانو رونالدو، ليصبح بذلك أول أفريقي يحقق هذا الإنجاز في البريميرليج .

وذكر موقع "سبورت" الصادر بالإنجليزية، أن الفرعون المصري، وهداف ليفربول، أصبح أول لاعب أفريقي، يتصدر قائمة أفضل 30 لاعبا 29 هدف في موسم 2009-2010 .

وأكد الموقع، أن المهاجم المصري لديه أربع ركائز لتحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الانجليزي، ليتفوق بذلك على كل الأفارقة الذين لعبوا في الدوريات الانجليزية، فهو هداف الدوري بـ38 هدفا، في حين أن "رونالدو" وسواريز أحرزوا 31 هدفا حتى الآن .

وفي سباق الحذاء الذهبي، أو مسابقة أفضل لاعب في العالم، يتصدر "صلاح" القائمة بـ 30 هدفا، يليه الأرجنتيني، ميسي، بـ29 هدفا، بينما الايطالي، تشيرو إيموبيلي، فيأتي في المركز الرابع بـ27 هدفا.

وفي السياق ذاته، أثنى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على استمرار تألق النجم المصري محمد صلاح، وتربعه على عرش هدافي الدوري بعد رفع رصيده إلى 30 هدفاً، مؤكدا أن "صلاح" تفوق على كل اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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