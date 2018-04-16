«المسابقات» توقف مدرب عام المصري البورسعيدي

16 أبريل 2018 - 01:51 م

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف طارق سليمان مدرب عام النادي المصري مباراة واحدة للاعتراض على الحكم خلال مباراة النصر، كما قررت اللجنة إيقاف وليد بدر المدير الإداري أيضا، لاعتراضه على الحكم محمود وفا لتراجعه عن احتساب ضربة جزاء بقرار من الحكم الخامس للمباراة وقتها.

وفاز فريق المصري على نظيره فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده لـ 52 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام.