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عبد العال لـ"مرتضى منصور": اضبط ألفاظك"

الحياة السياسية

مرتضى منصور
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محمد الخرو

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طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور بضبط الألفاظ حتى لا يقع فى المحظور".

وقال "عبد العال" موجها حديثه لمرتضى منصور: "طيب أعمل إيه يعنى؟ طلبات رفع حصانة بصفة مستمرة كده؟ مرتضى عنده رقم قياسى".. واستطرد: "والله مرتضى له شعبية أهوه.. وأتمنى أن يكون هذا الطلب الأخير، بس أعتقد ندّى له قرار كده ممتد، إيه رأى حضراتكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأنه فى القضية 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة، الذي رفضه المجلس منذ قليل.


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