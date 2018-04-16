مقتل وإصابة 24 شخصا في مشاجرات بسجن أمريكي

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السجون

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الأمريكية

اشتباكات وكالات

أعلنت إدارة السجون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، مقتل سبعة سجناء وأصيب 17 آخرون بجروح استدعت نقلهم إلى مراكز طبية بعد ساعات من اشتباكات اندلعت داخل أحد أخطر سجون الولاية.

وأكدت الإدارة أن عناصر من مختلف أجهزة الطوارئ في عدة مقاطعات ساهمت في السيطرة على الوضع داخل سجن لي، وفرض الأمن في حوالي الساعة الثالثة فجرا.

وأوضحت الإدارة أن وحدة إنفاذ القانون في ساوث كارولاينا تشارك في التحقيق الذي فتح لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف جيف تيلن، وهو متحدث باسم سجون ساوث كارولاينا، أن عدة شجارات اندلعت بين نزلاء السجن في الساعة 7:15 مساء الأحد، مشيرا إلى أنه لم يصب أي من الحراس بجروح.

وذكر حساب جهاز سجون ساوث كارولاينا أن الشجارات وقعت في ثلاثة من مباني سجن لي.

ويضم السجن الواقع في بشوبفيل حوالي 1500 سجين يعدون من أعنف المجرمين والمحكومين بفترات طويلة في ساوث كارولاينا.


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