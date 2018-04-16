«النديم» يفوز بجائزة العفو الدولية لحقوق الإنسان

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حصول مركز "النديم" على جائزة العفو الدولية لعام 2018

مصر

منظمة العفو الدولية

مركز النديم

النيابة العامة

حصل مركز النديم  لتأهيل  ضحايا العنف والتعذيب على جائزة منظمة العفو الدولية  لحقوق الإنسان لعام 2018  والتى تقوم المنظمة بتقديمها فى  ألمانيا سنويا.

جدير بالذكر أن "النديم" يهتم بتقديم برنامج العلاج والتأهيل النفسي قصير وطويل المدى للناجين من التعذيب من المصريين وغير المصريين، بدون تمييز، وبغض النظر عن الجنس أو الدين أو العمر ويقوم بعمل التقارير الطبية النفسية والعضوية لمن يرغب، ويقدم خدمة الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف، وعرضهم على الطبيب النفسي، وتقديم خدمة العلاج والتأهيل النفسي لحالات العنف الأسري أو المجتمعي عند الحاجة إليه.

ويتلقي "النديم" الشكاوى العاجلة من النساء عبر خط ساخن يعمل طوال اليوم، بالتعاون مع المنظمات المحلية التي تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء سعيا وراء تكامل الخدمة للمتضررات من العنف.


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