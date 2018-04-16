"المالية" تزف خبرا سارا للمواطنين

16 أبريل 2018 - 02:16 م

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أنه لن يتم رفع الدعم عن الإسكان الاجتماعي، قائلا: "إن الموازنة سيكون بها إعادة لفائض الدعم على بعض الجهات.

وأضاف معيط في حواره لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن" الفضائية ويقدمه عمرو عبد الحميد، بأن المصروفات فى الميزانية الجديدة 1424 مليار جنيه و بالتالى العجز 438 مليار جنيه

وتابع أن الحكومة تراعى إصلاح المالية العامة لتأمين مستقبل مصر من الناحية المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن 989 مليار جنيه إيرادات الدولة من بينهم 770 مليار حصيلة ضريبية والباقى إرادات أخرى.