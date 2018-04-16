» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا

16 أبريل 2018 - 02:17 م

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خطاب للنادي الأهلي يخطره فيه بالأيام المتاحة أمام جميع الفريق للمفاضلة بينها واختيار أحد هذه الأيام لإقامة المباريات.

وحدد كاف ثلاثة أيام هى؛ الجمعة والسبت والثلاثاء مستبعدًا الأحد، ونبه على جميع الفرق بالمفاضلة بين هذه الأيام الثلاثة لاختيار أحدها لإقامة المباريات المتبقة من عمر البطولة اعتبارًا من دور المجموعات وحتى النهائي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بالمجموعة الأولى مع كل من «تاون شيب رولرز البوتسواني، كمبالا سيتي الأوغندي»، على أن يستهل الأهلي مشواره في المجموعة بمواجهة الترجي في القاهرة.