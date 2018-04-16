  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

تعليق ناري لـ"آمنة نصير"على إنشاء المجلس القومي للرجل

آخر الأخبار

آمنة نصير
آمنة نصير

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سر بكاء رئيس المجلس القومي للمرأة على الهواء

#

حقيقة تجميد عضوية «جورج إسحاق» بالقومي لحقوق الإنسان

#

"قومى المرأة" ببنى سويف يدشن فعاليات "صوتك لمصر بكرة"

#

خبير أمني يكشف معلومة هامة عن مهلة "السيسي"

الزراعة

الحكومة المصرية

القطن

بهاء ابو شقة

أكدت  النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن رفضها لمقترح مشروع قانون إنشاء قومي للرجال، معتبرة أنه فكرة تريد أن تحصل على شو إعلامي فقط.

وقالت  "نصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الإثنين، إن إنشاء مجلس قومي للمرأة جاء كون المرأة مظلومة دائمًا، ليس في الإسلام بل في المجتمعات، معتبرة أن هذا المجلس سيعطي الرجل مزيدًا من الجبروت في ظلم المرأة.

وأضافت أنه عند طرح أمرا جديدا يجب أن يكون له فائدة، مضيفة أن الأمر مجرد فرقعة إعلامية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي