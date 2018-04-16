المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة جنينه

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الجهاز المركزي للمحاسبات

المحكمة العسرية

محاكمة جنينه

مستشفى المنيل الجامعي

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على خلفية تصريحاته لموقع "هافنجتون بوست" النسخة العربية، إلى جلسة الأربعاء 18 أبريل الجاري لمرافعة الدفاع.

وقال الدكتور حسام لطفي، وكيل "جنينة"، إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لمرافعة الدفاع، وعرض "جنينة" على مستشفى المنيل الجامعي؛ لتقييم حالته الصحية.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع "هافينجتون بوست" الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.


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