  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

أبو شقة: لهذه الأسباب تراجعت زراعة الذهب الأبيض فى مصر

الحياة السياسية

المستشار بهاء الدين أبو شقة
ابو شقة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الذهب» يرتفع لأعلى مستوياته منذ شهرين

#

الذهب يرتفع لهذا الرقم

#

"أبو شقة" يقدم 7 نصائح لمصدري المحاصيل للخارج

#

سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات

الزراعة

الحكومة المصرية

القطن

بهاء ابو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، إن زراعة محصول القطن تراجعت بسبب تجاهل الحكومة المصرية وذلك على الرغم من أنه محصول استراتيجي يدخل فى العديد من الاستخدامات الاقتصادية كصناعة الملابس والغزل  .

وأضاف أبو شقة، خلال مقاله بالوفد الذى نشر تحت عنوان "الذهب الأبيض" بأن الحكومات المتتالية لا تهتم بزراعة القطن، ولا تضع سياسة زراعية للنهوض به من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وضمان تسويق المنتج وتحقيق عائد مادى يتناسب مع حجم الإنفاق مما هجر الفلاحون زراعته، وفقد القطن المصرى الاهتمام العالمى ولم يعد له الريادة.

وتابع رئيس حزب الوفد قائلاً: "السبب الرئيسى أن السياسة الزراعية من قبل الحكومات المتتالية لم تضع زراعة القطن موضع أهمية، لأنه محصول استراتيجى يحتاج الى تكاتف كل الوزارات الصناعة والتجارة والزراعة، لأنها صناعة ومنظومة متكاملة، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وتشجيعهم على زراعته وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وضمان استلام المحصول بأسعار تتناسب مع حجم الإنفاق، والذى يحقق هامش ربح للمزارع المصرى، وضرورة أن يصدر قرار من الحكومة المصرية بوقف الاستيراد، والذى تعتمد عليه المصانع والمحالج دائماً لحماية هذا المحصول الاستراتيجى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي