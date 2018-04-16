أبو شقة: لهذه الأسباب تراجعت زراعة الذهب الأبيض فى مصر

16 أبريل 2018 - 02:34 م

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، إن زراعة محصول القطن تراجعت بسبب تجاهل الحكومة المصرية وذلك على الرغم من أنه محصول استراتيجي يدخل فى العديد من الاستخدامات الاقتصادية كصناعة الملابس والغزل .

وأضاف أبو شقة، خلال مقاله بالوفد الذى نشر تحت عنوان "الذهب الأبيض" بأن الحكومات المتتالية لا تهتم بزراعة القطن، ولا تضع سياسة زراعية للنهوض به من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وضمان تسويق المنتج وتحقيق عائد مادى يتناسب مع حجم الإنفاق مما هجر الفلاحون زراعته، وفقد القطن المصرى الاهتمام العالمى ولم يعد له الريادة.

وتابع رئيس حزب الوفد قائلاً: "السبب الرئيسى أن السياسة الزراعية من قبل الحكومات المتتالية لم تضع زراعة القطن موضع أهمية، لأنه محصول استراتيجى يحتاج الى تكاتف كل الوزارات الصناعة والتجارة والزراعة، لأنها صناعة ومنظومة متكاملة، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للمزارعين، وتشجيعهم على زراعته وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وضمان استلام المحصول بأسعار تتناسب مع حجم الإنفاق، والذى يحقق هامش ربح للمزارع المصرى، وضرورة أن يصدر قرار من الحكومة المصرية بوقف الاستيراد، والذى تعتمد عليه المصانع والمحالج دائماً لحماية هذا المحصول الاستراتيجى".