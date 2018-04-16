  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:54 م
بحث متقدم
الضربة العسكرية ضد بشار

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

رفض دعوى قضائية تطالب بعزل «هشام جنينه»

المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة جنينه

النديم

«النديم» يفوز بجائزة العفو الدولية لحقوق الإنسان

أرشيفية

الأسد يقرر إنشاء جامعات إيرانية في جميع مدن سوريا ‎

محاكمة

دفاع مستشار المعزول: موكلى أحد كوادر الحزب الوطنى

صلاح ورونالدو

"صلاح" يخطف جائزة جديدة من "رونالدو"

السيسي

بث مباشر.. ختام "درع الخليج المشترك" بحضور"السيسى"

الاسواني

ناصري أيد الإخوان مقابل مليون إسترلينى

بيليه

تصريح أسطوري من "بيليه" عن محمد صلاح

مستوطنون يرفعون الأعلام الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمى

عرب وعالم

الحرم الإبراهيمي
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

زعيم المعارضة الإسرائيلية: بشار الأكثر خسة ووحشية

#

«هاآرتس» تفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الغاز الإسرائيلي

#

أول تعليق من السيسى على صفقة الغاز الإسرائيلية

#

نتنياهو يقرر استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بسوريا

إسرائيل

مستوطنون

الحرم الابراهيمى

توجه مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأثنين، إلى الحرم الإبراهيمي، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية علي جدرانه وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال بحجة الاحتفال بعيد الاستقلال

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المستوطنين رفعوا أعلام إسرائيل على جدران الحرم الشرقية والغربية وعلى سطح الحرم.

وقال ناشطون ضد الاستيطان، إن ذلك يأتى ضمن محاولات المستوطنين والاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمى وصبغه بصبغة يهودية، وطالبوا أحرار العالم ومؤسسات المجتمع الدولى الحقوقية والإنسانية بكف يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمى باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا لا حق لليهود فيه.

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قيام الاحتلال ومستوطنيه برفع أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمي.

وأوضح ادعيس، أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه بحق المقدسات ينذر بعواقب وخيمة، مشددا على أن الحرم الإبراهيمى هو مسجد خالص للمسلمين، وأن الشعب الفلسطينى سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التى ترمى إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية.

وقال إن حماية الأماكن المقدسة فى فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة العالمين العربى والإسلامى والشرفاء فى جميع أنحاء العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» العشق المجنون.. انتحر بسبب حبيبته: "زعلان منك يا ماما"
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» نجمة عالمية تتمنى لقاء "صلاح"
» مطربة تكشف عن مرضها بـ"الإيدز"
» "حيوانات منوية" تقتحم الفضاء لاختبار تكاثر البشر
» فنانة شهيرة تكشف عن خيانة أزواجها لها
» شاهد.. حاملة زوجها: لم ينفذ أحد وعده لى
» بالفيديو.. تعرف على أكثر الفواكة والخضراوات تلوثًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي