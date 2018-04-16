قاسم: أين المجالس الإعلامية من غياب المهنية؟

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الإعلام

هشام قاسم

المصرى اليوم

المجالس الصحفية

علق هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامى على تردى الوضع الاعلامى للصحافة والتليفزيون فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أن القائمين على تقييم الحالة الاعلامية  اصبحوا يكيلون الامور بميكيالين  دون النظر إلى القيمة المهنية للأعمال سواء صحفية او تليفزيونية .

وقال قاسم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " فى الوقت الذي يحال ثمانية صحفيين من المصري اليوم للتحقيق عن مانشيت مهني ويغلق موقع مصر العربية ويقبض على  رئيس تحريره دون تهمة واضحة، نجد آخرين لن يضيفوا للعمل المهنى أى شىء جديد  أصبحوا العمود الفقري لإعلام المرحلة".

وأضاف الخبير الإعلامى: "وكل هذه الامور تحت سمع وبصر المجالس الإعلامية والصحفية المستحدثة التي تفرض غرامات وتتخذ إجراءات عقابية ضد آخرين، وكذلك تبحث عن طريقة لتوجيه السينما والفن بدعوى خدمة أهداف المرحلة".


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