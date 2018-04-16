وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

16 أبريل 2018 - 03:01 م

نظم العاملون بقناة الشرق التي تبث من تركيا وقفة احتجاجية بجوار محيط القناة في العاصمة اسطنبول مطالبين من وصفوهم بالعقلاء في تركيا بالتدخل لانهاء أزمتهم مع أيمن نور مالك القناة.

وتساءل العاملون خلال وقفتهم:" أين تذهب ميزانية الفضائية التى يتم تمويلها من دول خارجية كخطوة جديدة لإيصال صوتهم لممولي الفضائية، والحصول على حقوقهم من نور.

وطالب العاملون، أيمن نور بأن يرحل عن القناة، مؤكدين أن وقفتهم اليوم هى بداية للتصعيد ضده.

وشارك فى الوقفة أغلب المفصولين، وعلى رأسهم محمد طلبة الذى شغل منصب رئيس تحرير الفضائية، ثم قدم برنامجًا، وخالد إسماعيل وآخرين.

جدير بالذكر أن العاملين بالقناة نظموا سابقا اعتصاما أمام الفضائية وقد طلب له أيمن نور الشرطة التركية لفضه.

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