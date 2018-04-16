ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

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فرنسا تهدد سوريا بضربات جديدة

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بشار الأسد

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية"، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد، خرج من الضربات التي وجهها له الحلف الثلاثي "منتصرًا، مشيرة إلى أن تأثيرها محدود للغاية، وتسمح للنظام بتكرار قتل شعبه بالأسلحة الكيميائية.

واستبعدت الصحيفة، أن يكون للضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية المحدودة تأثير كبير على مسار الحرب الأهلية في سوريا، لافتة إلى أن المعارضة تخشى من أن الضربات الصغيرة قد تشجع بشار الأسد الرئيس السوري على التوحش والاستمرار في قتل شعبه، خاصة أنه يفلت من العقاب.

وأوضحت أن الهدف من الهجمات لم يكن إسقاط النظام أو تحطيم القدرات العسكرية التقليدية السورية أو قدرات حلفائها الرئيسيين، روسيا، وإيران، فقط ردع النظام عن ارتكاب فظائع في المستقبل واستخدام الأسلحة الكيماوية من جديد مثلما فعل في دوما نهاية الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ الأضرار الخفية التي نتجت عن الضربة جعلت البعض يتساءل عن جدواها، خاصة أن النظام السوري أكد أن 100 صاروخ لم يؤثر في قدراته، وادعاء "غافن ويليامسون" وزير الدفاع أن الضربات سيكون لها "تأثير في الحد بشكل كبير" من استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل هو فقط: "أماني".

وأشارت الصحيفة إلى أن نطاق وتأثير الضربة سيخيب آمال أولئك الذين كانوا يأملون في توجيه ضربة قاضية أو حتى نهائية للأسد، وهذه الدائرة لا تشمل قوى المعارضة السورية، والصقور السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة والقادة العرب في السعودية والخليج فقط، ولكن أيضا العاملين في وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية التي تعاني من فشل الغرب المستمر في وقف المذبحة التي أودت بحياة 400 ألف شخص. 

وبحسب الصحيفة، سوريا مثل متجر بارود حيث يمكن لشرارة واحدة أن تسبب انفجارًا في جميع أنحاء العالم، وهذا صحيح بالفعل.

واختتمت الصحيفة تقرير بالقول، رغم إعلان الرئيس الأمريكي "المهمة أنجزت"، إلا أنَّ المشكلة الأساسية لم تتغير من خلال غارات نهاية الأسبوع، الأسد سوف يستمر دون رادع في قتل الشعب السوري  وإدلب هي التالية، ولا توجد استراتيجية غربية ذات مصداقية أو متماسكة أو متفق عليها لوقفها.


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