مرشد الإخوان لمستشار الملك: الاشتغال بالسياسة خطأ كبير

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الملك فاروق

كريم ثابت

ثالث الشهادات قدّمها مستشار الملك فاروق الصحفى، وقد نشرها فى جريدة "الجمهورية"، وهو الصحفى القبطى كريم ثابت، يقول: (اتصل بى الأستاذ مصطفى أمين، أحد صاحبى دار (أخبار اليوم) فى ذات يوم ـ وكنا فى منتصف شهر ديسمبر سنة 1948م ـ وقال لى: إنه رتّب اجتماعًا بينى وبين حسن البنا، المرشد العام للإخوان المسلمين فى مساء الغد.

وأضاف أنه فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم التالى التقيت بحسن البنا عند مصطفى أمين فى داره بالروضة، وكانت هذه أول مرة أجتمع فيها بالمرشد العام للإخوان المسلمين.

وكان "النقراشى" قد أصدر أمره العسكرى بحل جمعية الإخوان المسلمين وفروعها بالأقاليم، ومصادرة أموالها، وأخذ فى تنفيذ التدابير التى يقتضيها هذه الإجراءات، وامتدت موجة الاعتقالات بين المنتمين إلى الجماعة.

وأكّد فى روايته، أن "البنا" ظلّ يحدثنى عن قسوة تلك التدابير واتساع نطاقها، وأفاض الشكوى منها، مضيفًا على لسان "البنا"، أن انحراف الإخوان المسلمين إلى الاشتغال بالسياسة كان خطأ كبيرًا، وأنه كان أحرى بهم أن يتجنبوها، وأن يصونوا أنفسهم عن الانزلاق فى معمعتها، وأن يقصروا رسالتهم على خدمة الدين، ويصرفوا جهودهم فى الدعوة إلى مكارم الأخلاق والهداية إلى آداب الإسلام.

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