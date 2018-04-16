منظومة جديدة للمخالفات المرورية بالبحر الأحمر

16 أبريل 2018 - 04:06 م

استعرض محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله اليوم بمقر ديوان المحافظة، المنظومة المرورية الجديدة للمخالفات والإشارات المرورية وإشارات المشاة بمدينة الغردقة والتى عرضها جهاز مشروعات الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع.

وناقش المحافظ العرض التقديمى المقدم من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حول إنشاء منظومة مخالفات مرورية لعدد 12 تقاطعًا على مستوى الغردقة تشمل تحديث الإشارات الموجودة وإنشاء إشارات جديدة فى التقاطعات المستحدثة، كما سيتم إضافة كاميرات متحركة لمتابعة الحالة المرورية وتفعيل المنظومة من خلال الكاميرات المحمولة مع الضباط، وسيتم إنشاء غرفة مراقبة وتحكم مركزية بإدارة مرور البحر الاحمر للتحكم فى الإشارات ورصد المخالفات.

كما سيتم إنشاء منظومة لإشارات المشاة بطريق النصر ومن ثم تعميمها على باقى الأماكن بالغردقة، ولتطبيق المنظومة سيتم تركيب 40 كاميرا بميادين الغردقة.

وتستخدم العديد من الأجهزة الحديثة بهذه المنظومة من لوحة تحكم فى الإشارات وجهاز تسجيل رقمى وكاميرات بدقة عالية مع وحدة إرسال لاسلكى ووحدة مانع انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار عبدالله، إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة لنشر الانضباط بجميع ميادين وشوارع الغردقة وعدم السماح للمخالفين بالقيام بالمخالفات المرورية التى يمكن ان تؤدى بحياة المواطنين وأعطى توجيهاته بان تكون آليات تحرير المخالفات على النحو التالى بعد رصد المخالفة وتحريرها سيتم إرسال رسائل نصية للمخالفين على أرقام المحمول مضيفا انه سيتم إنشاء المنظومة باستخدام البنية التحتية التى نفذتها المحافظة خلال الأعوام السابقة لتوفير النفقات وإنشاء منظومة متكاملة تخدم مواطنى البحر الأحمر.