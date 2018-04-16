  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

منظومة جديدة للمخالفات المرورية بالبحر الأحمر

قبلي وبحري

صورة الاجتماع
صورة الاجتماع

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه

#

العثور على جثة مواطن به عدة طعنات داخل مسكنه بسفاجا

#

"ميركيور" الغردقة يكرم محرر "المصريون"

#

طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول

منظومة

المرورية

بالبحرالأحمر

للمخالفات.

استعرض محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله اليوم بمقر ديوان المحافظة، المنظومة المرورية الجديدة للمخالفات والإشارات المرورية وإشارات المشاة بمدينة الغردقة والتى عرضها جهاز مشروعات الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع.

وناقش المحافظ العرض التقديمى المقدم من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حول إنشاء منظومة مخالفات مرورية لعدد 12 تقاطعًا على مستوى الغردقة تشمل تحديث الإشارات الموجودة وإنشاء إشارات جديدة فى التقاطعات المستحدثة، كما سيتم إضافة كاميرات متحركة لمتابعة الحالة المرورية وتفعيل المنظومة من خلال الكاميرات المحمولة مع الضباط، وسيتم إنشاء غرفة مراقبة وتحكم مركزية بإدارة مرور البحر الاحمر للتحكم فى الإشارات ورصد المخالفات.

كما سيتم إنشاء منظومة لإشارات المشاة بطريق النصر ومن ثم تعميمها على باقى الأماكن بالغردقة، ولتطبيق المنظومة سيتم تركيب 40 كاميرا بميادين الغردقة.

وتستخدم العديد من الأجهزة الحديثة بهذه المنظومة من لوحة تحكم فى الإشارات وجهاز تسجيل رقمى وكاميرات بدقة عالية مع وحدة إرسال لاسلكى ووحدة مانع انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار عبدالله، إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة لنشر الانضباط بجميع ميادين وشوارع الغردقة وعدم السماح للمخالفين بالقيام بالمخالفات المرورية التى يمكن ان تؤدى بحياة المواطنين وأعطى توجيهاته بان تكون آليات تحرير المخالفات على النحو التالى بعد رصد المخالفة وتحريرها سيتم إرسال رسائل نصية للمخالفين على أرقام المحمول مضيفا انه سيتم إنشاء المنظومة باستخدام البنية التحتية التى نفذتها المحافظة خلال الأعوام السابقة لتوفير النفقات وإنشاء منظومة متكاملة تخدم مواطنى البحر الأحمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي