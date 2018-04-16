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1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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ميناء

سفاجا

معتمرون.

يغادرون.

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 341 راكبًا و 166 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 371 راكبًا و 106 شاحنات بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و23 سيارة وغادرت السفينتان محبة وعمان وعلى متنهما 1581 معتمرًا و 1 سيارة متجهتين إلى ميناء ينبع.

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