  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

العثور علي جثة شاب متحللة بصحراء أكتوبر

قضايا وحوادث

جثة المجنى عليعا
صورة ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

العثور علي جثه مجولة الهويه برأس غارب

#

العثور على 15 جثة عليها آثار تعذيب ورصاص داخل شاحنة

#

بالصور.. جثة مكبلة بجنزير تثير الرعب بالبحيرة

#

ذبح شاب فى المعصرة

الاجهزة الامنية

العثور على جثة

اكتوبر

تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، مجهوداتها لكشف غموض العثور على جثة متحللة وملقاة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة منشأة القناطر بمركز إمبابة، التابع لقطاع شمال الجيزة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة بورد بلاغ من شرطة النجدة، لمركز شرطة إمبابة، بالعثور على جثة لرجل ملقاة على الطريق كيلو 40 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي دائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات الأولية التي أجريت برئاسة العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الجثة لرجل في حالة تحلل نظرا لإلقاء الجثة بالصحراء منذ قرابة 4 أيام.

وأشارت التحريات، إلى أن الجثة لشخص مجهول لم يعثر بحيازته على أي أوراق لتحقيق الشخصية، وتبين أنه في أثناء مرور سائق على الطريق لاحظ وجودها، فأبلغ شرطة النجدة.

وشكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر لفحص الواقعة وبيان ملابساتها وظروفها للكشف عن هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي