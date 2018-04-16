  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس

«البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

بعد زيادتها..

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

الحياة السياسية

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء
علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

النواب يوافق على قانون التحفظ على الإخوان

#

نائب: نواجه من الوزراء «معاملة يندى لها الجبين»

#

«عبدالعال»: بعض النواب يتآمرون على البرلمان

#

جلسة استثنائية بالبرلمان للتصويت على "التغيير الوزاري"

البرلمان

مجلس النواب

الحكومة

الراتب

معاش

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، على أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 2 و3 و4 من القانون معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وحال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.

وبحسب نص القانون الذى أقره مجلس النواب قبل قليل بشكل نهائى، لا تسرى أحكام المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القانون.

جدير بالذكر، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تتحدث عن تقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمادة الثانية تتحدث عن مرتبات كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، والمادة الثالثة تنظم مرتبات كل من نواب الوزراء ونواب المحافظين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي