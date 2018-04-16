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افتتاح المؤتمر الدولي لـ«تمريض المنيا»

قبلي وبحري

مؤتمر التمريض بجامعة المنيا
مؤتمر التمريض بجامعة المنيا

جمال زكى

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محافظة المنيا

ابو المجد

مؤتمر التمريض

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، مؤتمر كلية التمريض الدولى الثانى، الذى أطلقته تحت عنوان "جودة الأداء التمريضى فى ظل التغيرات المعاصرة" لإلقاء الضوء على التحديات المعاصرة المواجهة لمهنة التمريض،والاتجاهات الجديدة فى خدمات الرعاية الصحية وتعليم التمريض، ومعرفة مدى جودة التمريض فى الخدمات المجتمعية.

شهد المؤتمر الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيى الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بمصر،  وباحثون من دولة السعودية والأردن والفلبين وعدداً من عمداء كليات التمريض وأساتذة التمريض  بجامعات مصر، وعمداء كليات جامعة المنيا ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها.


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