العثور علي جثة عامل داخل مقابر ملوى بالمنيا

16 أبريل 2018 - 04:39 م

عثرت قوات أمن المنيا علي جثة عامل محطة داخل مقابر قرية البرشا بملوي.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال ، مأمور مركز ملوي، يفيد بالعثور على جثة وسط مدافن قرية البرشا، شرق مدينة ملوى، وبالفحص تبين أن الجثة لـ"محمد حمدي ثابت"، 31 عامًا، عامل بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية جرف سرحان بديرمواس، ومقيم بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، مصاب بطلق نارى في الرأس تسبب في أحداث فتحه دخول وخروج في الرأس.

وبتقنين الإجراءات تبين أن مرتكب الواقعة "ربيع - ك - ع "، 55 عامًا، مدير بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بقرية محرم بني سالم بديرمواس ومقيم بعزبة الست التابعة لذات المركز، تم إلقاء القبض علي المتهم، وبمواجهته بالواقعة اعترف وعلل أن سبب قتله لـ"المجنى عليه"، تعرضه لعملية نصب من قبل المجني علية في واقعه آثار.

تحرر المحضر اللازم وجار عرض المتهم على النيابة لمباشره التحقيق.