» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار

16 أبريل 2018 - 04:42 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، على جثة عامل داخل مقابر قرية البرشا بملوى.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز ملوى، يفيد بالعثور على جثة وسط مدافن قرية البرشا، شرق مدينة ملوى.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد ح"، 31 سنة، عامل بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس، ومقيم بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، مصاب بطلق نارى فى الرأس تسبب فى إحداث فتحه دخول وخروج فى الرأس.

وبعمل التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة "ربيع. ك. ع"، 55 سنة، مدير بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بديرمواس، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالواقعة اعترف وعلل أن سبب قتله لـ"المجنى عليه"، تعرضه لعملية نصب من قبل المجنى عليه فى واقعة آثار.

تحرر المحضر اللازم وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيق.