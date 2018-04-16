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«أزهر البحر الأحمر» يستقبل لجنة تقييم الأنشطة الطلابية

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صور اللجنة
صور اللجنة

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لجنة

الأنشطة

ازهر البحر الاحمر.

استقبل عبد الناصر حسان الديب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لجنة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، اليوم الاثنين، وذلك لتقييم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والكشفية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

تكونت اللجنة من الدكتورة جيهان رشدى وزيزى عثمان وحاتم محمد يوسف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبدأت اللجنة أعمالها بمعهد فتيات الغردقة النموذجى بتقييم المعرض الفنى لجميع معاهد المنطقة، وقد أثنى جميع الحضور على الأعمال المعروضة والجهد المبذول من معلمى التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

و شاهدت اللجنة عدة عروض متنوعة لمختلف المراحل التعليمية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، تضمنت العروض المسرحية والشعرية والإنشاد الدينى وكذلك فقرة الهلال الأحمر وفقرة الإذاعة المدرسية.

واتجهت اللجنة لمعهد بنين الغردقة النموذجى، لتقييم أنشطة الكشافة بقيادة هيثم قائد الكشافة، وقد أبهر شباب الكشافة الحضور بأعمالهم وانشطتهم المتنوعة.





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