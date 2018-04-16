  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس

«البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

آخر الأخبار

المحامي فريد الديب
المحامي فريد الديب

المصريون

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة حول مقتل "مريم" في بريطانيا

#

عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»

#

"الصحة" تكشف عن تفاصيل تسمم أسرة من "الفراخ المجمدة"

#

"أبوالفتوح": الدولة تحمى الأقزام وتتعدى على القامات

نجاد البرعي

فريد الديب

المحكمة العسكرية

هشام جنينة

أكد المحامي نجاد البرعي، أن أسرة المستشار هشام جنينة، طالبت من فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن يشارك في الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في جلسته التي ستنعقد بعد غد أمام المحكمة العسكرية.

وكتب «البرعي» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« أسرة المسشتار هشام جنينة تطلب من المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب المشاركه في الدفاع عنه بعد غد إمام المحكمه العسكريه».

وكانت المحكمة العسكرية قررت اليوم، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على خلفية تصريحاته لموقع "هافنجتون بوست" النسخة العربية، إلى جلسة الأربعاء 18 أبريل الجاري لمرافعة الدفاع.

وقال الدكتور حسام لطفي، وكيل "جنينة"، إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لمرافعة الدفاع، وعرض "جنينة" على مستشفى المنيل الجامعي؛ لتقييم حالته الصحية.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع "هافينجتون بوست" الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي