أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

16 أبريل 2018 - 04:52 م

أكد المحامي نجاد البرعي، أن أسرة المستشار هشام جنينة، طالبت من فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن يشارك في الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في جلسته التي ستنعقد بعد غد أمام المحكمة العسكرية.

وكتب «البرعي» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« أسرة المسشتار هشام جنينة تطلب من المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب المشاركه في الدفاع عنه بعد غد إمام المحكمه العسكريه».

وكانت المحكمة العسكرية قررت اليوم، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على خلفية تصريحاته لموقع "هافنجتون بوست" النسخة العربية، إلى جلسة الأربعاء 18 أبريل الجاري لمرافعة الدفاع.

وقال الدكتور حسام لطفي، وكيل "جنينة"، إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لمرافعة الدفاع، وعرض "جنينة" على مستشفى المنيل الجامعي؛ لتقييم حالته الصحية.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع "هافينجتون بوست" الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.