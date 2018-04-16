  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

ايمن نور

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"الشرق" ضد أيمن نور

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس

«البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

تأجيل محاكمة 28 متهمًا فى أحداث «فتنة الكرم»

قبلي وبحري

جنايات المنيا
جنايات المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

جنايات المنيا تنظر محاكمة 28 متهمًا فى أحداث فتنة الكرم

#

تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث عنف ملوى

#

تأجيل محاكمة 28 متهما في أحداث الإرشاد الزراعي بالعدوة

#

اليوم.. نظر محاكمة 28 متهمًا فى أحداث العدوة

جنايات المنيا

ابو قرقاص

متهمين

فتنة الكرم

تاجيب

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين برئاسة المستشار عمر سويدان رئيس الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة 28 متهمًا فى أحداث فتنة الكرم إلى جلسة الأول من دور أغسطس القادم.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى حيثيات النظر فى إلغاء قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيقات فى أحداث سيدة التعرية، وتقرير المعمل الجنائى بشأن حريق منازل الأقباط بقرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص والمتهم فيها 25 مسلمًا من أبناء القرية إلى جانب 3 متهمين مسلمين آخرين فى واقعة تعرية السيدة سعاد دانيال والمعرفة إعلاميًا بـ"سيدة التعرية".

كما استمعت المحكمة اليوم، إلى أقوال بعض الشهود والاطلاع على حافظة المستندات الخاصة بعد ضلوع عدد من المتهمين فى الواقعة التى تعود  إلى شهر مايو 2016 على خلفية شائعة علاقة غير شرعية بين ربة منزل  مسلمة وشاب قبطى على أثرها اندلعت اشتباكات وأعمال عنف وشغب بقرية الكرم  بمركز ابو قرقاص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "كاف" يخطر الأهلي بموعد مباراته بأفريقيا
» الحديد يتراجع 450 جنيهًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي