16 أبريل 2018 - 04:56 م

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين برئاسة المستشار عمر سويدان رئيس الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة 28 متهمًا فى أحداث فتنة الكرم إلى جلسة الأول من دور أغسطس القادم.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى حيثيات النظر فى إلغاء قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيقات فى أحداث سيدة التعرية، وتقرير المعمل الجنائى بشأن حريق منازل الأقباط بقرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص والمتهم فيها 25 مسلمًا من أبناء القرية إلى جانب 3 متهمين مسلمين آخرين فى واقعة تعرية السيدة سعاد دانيال والمعرفة إعلاميًا بـ"سيدة التعرية".

كما استمعت المحكمة اليوم، إلى أقوال بعض الشهود والاطلاع على حافظة المستندات الخاصة بعد ضلوع عدد من المتهمين فى الواقعة التى تعود إلى شهر مايو 2016 على خلفية شائعة علاقة غير شرعية بين ربة منزل مسلمة وشاب قبطى على أثرها اندلعت اشتباكات وأعمال عنف وشغب بقرية الكرم بمركز ابو قرقاص.