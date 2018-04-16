» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم

16 أبريل 2018 - 05:03 م

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سحر الجبوري، رئيس مكتب ارتباط "الأونروا" بالقاهرة.

وقال "الطيب"، إن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين واجب إنساني وأخلاقي على العالم كله وفي مقدمته الدول العربية، داعيًا إلى عدم الربط بين المساعدات الإنسانية والمواقف السياسية.

من جانبها، قالت مديرة "الأنروا" بالقاهرة إن الوكالة تعول على دعم الأزهر لرسالتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتقدم الوكالة للاجئين حول العالم الخدمات التعليمية والصحية ومختلف أنواع الخدمات الاجتماعية، مشيدة بمواقف الأزهر تجاه القضايا الإنسانية ودعمه للمحتاجين والمضطهدين واللاجئين حول العالم.