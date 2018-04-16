» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه

16 أبريل 2018 - 05:29 م

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل صديقه لمماطلته فى سداد مبلغ مالى اقترضه منه بعين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس, قد تلقي إخطارًا من مستشفى هليوبولس، يفيد باستقباله إسماعيل.ا 28 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجرح طعنى فوق عظمة الترقوة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأحمد.ع وشهرته "عضمة" 32 سنة، عامل بمطبعة ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرهم 990 لسنة 2016م عين شمس "سلاح دون ترخيص"، ومصاب بجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك بسبب اقتراض المجنى عليه مبلغ مالى 1000 جنيه من الأخير ومماطلته فى رد المبلغ وبتاريخ الواقعة شاهد الأخير المجنى عليه وبحوزته مبلغ 200 جنيه فحاول أخذها منه تسديدًا للدين فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالأسلحة البيضاء "كتر" بحوزة الأول، سكين تحصل علية الثانى من إحدى عربات المأكولات المتواجدة بمكان الواقعة بشارع أحمد عرابى من شارع محمد أبو النجا، دائرة القسم محدثين ما بهم من إصابات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه, وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إلقائه بالطريق العام، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.