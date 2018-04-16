ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» ببني سويف

16 أبريل 2018 - 05:33 م

استقبل اليوم مستشفى بنى سويف العام "محمد س" 19 سنة مصاب باضطراب فى الوعى وعلى يده وشم، وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه أخبرهم بممارسة لعبة الحوت الأزرق وطلب "أدمن اللعبة"، وفى إحدى مراحلها تناول مادة معينة ما أدى إلى إصابته باضطراب.

وتم تحويل الشاب إلى قسم العناية المركزة، وأجرى الطبيب أحمد حميد فحصًا شاملاً له، وتم نقله لقسم العناية المركزة وأخطر الدكتور هانى همام مدير المستشفى نقطة شرطة المستشفى وتم التحفظ على الشاب الذى غادر برفقة أصدقائه إلى قسم شرطة بنى سويف وتم عرضه على النيابة وقررت سحب عينة من دمه لإرسالها إلى معهد السموم بالقاهرة لتحليلها ومعرفة النتائج.