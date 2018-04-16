  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

ضحية جديدة لـ«الحوت الأزرق» ببني سويف

قبلي وبحري

لعبة الحوت الأزرق
الحوت الأزرق

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

تحرير 70 ألف استمارة لشهادة "أمان" ببني سويف

#

محاكمة تأديبية لـ8 مسئولين بـ"تعليم بني سويف"

#

بالصور.. ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالشرقية

#

ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة

لعبة الحوت الازرق

مستشفى بنى سويف

استقبل اليوم مستشفى بنى سويف العام "محمد س" 19 سنة مصاب باضطراب فى الوعى وعلى يده وشم، وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه أخبرهم بممارسة لعبة الحوت الأزرق وطلب "أدمن اللعبة"، وفى إحدى مراحلها تناول مادة معينة ما أدى إلى إصابته باضطراب.

وتم تحويل الشاب إلى قسم العناية المركزة، وأجرى الطبيب أحمد حميد فحصًا شاملاً له، وتم نقله لقسم العناية المركزة وأخطر الدكتور هانى همام مدير المستشفى نقطة شرطة المستشفى وتم التحفظ على الشاب الذى غادر برفقة أصدقائه إلى قسم شرطة بنى سويف وتم عرضه على النيابة وقررت سحب عينة من دمه لإرسالها إلى معهد السموم بالقاهرة لتحليلها ومعرفة النتائج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)