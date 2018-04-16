قيادى بالحزب الوطنى: «البنا» طلب منى تدريب شباب الجماعة

16 أبريل 2018 - 05:42 م

كشف القيادى الإخوانى والداعية الإسلامى عصام تليمة، عن أن المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين "حسن البنا" كان فى آخر عهده قد اتجه لفصل العمل الحزبى عن الدعوى.

وأكد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال عدة مقالات، أنه وصلنى تعليق من المراقب العام السابق للإخوان فى الأردن، الدكتور همام سعيد، على ما كنت أثرته فى حلقة نقاشية مغلقة، جئت فيها بنصوص وشهادات على ذلك، وكان تعقيب الدكتور همام، أنى لم أدلل على ما ذكرت بدليل من الكتاب والسنة".

وأوضح "تليمة"، الثابت أن "البنا" لم يراجع عمل الإخوان الحزبى فقط، بل راجع كل عملهم السياسى، وكان له موقف هو آخر عهده، به، ولكن لى ملاحظات وتمهيدات أقدم بها قبل الحديث عن الموضوع.

وأشار إلى أن موقف حسن البنا من القضية، فقد تحدث أكثر من شخص من المقربين منه قبل وفاته فى الموضوع، حيث كان يرى أخطاء هذا التوجه بالانغماس فى السياسة دون إعداد لها، ورأى أن عمله السياسى غير المدروس، قد أدى لصدام مع الحكومة آنذاك، وأنه خروجًا من هذا المأزق، ومحاولة منه لتجنيب الجماعة المصادرات والحل، وغيره من الإجراءات التى لاحت له فى الأفق آنذاك، فعليه أن يقوم بمراجعات ليست قليلة لما قامت به الجماعة، وبخاصة فى الجانب السياسى، وقد أدلى كبار معاصريه بشهادتهم فى ذلك.

وتابع: كانت الشهادة الأولى هى شهادة فريد عبد الخالق، عضو مكتب الإرشاد، والذى التقى حسن البنا فى عام 1946م، كما التقى بعده بمكتب الإرشاد.

وأضاف أن "البنا"، فى هذا اللقاء قدّم طرحين، أولهما: فكرة البحث عن حزب يتجه بأفكاره قريبًا من أفكار الإخوان، لكن لا شعبية له، ويكون الإخوان الظهير الشعبى له، ووقع اختيارهم على (الحزب الوطنى) الذى كان مسئوله وقتها الأستاذ "فتحى رضوان"، وقد أسسه الزعيم مصطفى كامل، بحيث يعبر الحزب عن المواقف السياسية للإخوان، وقد فاتح حسن البنا، فتحى رضوان فى ذلك، وكادا يتفاهمان عليه، أو لقى ترحيبًا من حيث المبدأ.

وأما التفكير الثانى، فهو فكرة (الفيبيانز) وهى فكرة نشأت فى القرن التاسع عشر فى بريطانيا، وتحولت فيما بعد لحزب سياسى، وهى أن يترك الأفراد تختار ما تشاء من أحزاب سياسية تمثل فكر كل مجموعة من الشباب فى الجماعة، بحيث يتواجد كوادر الإخوان الشابة التى تربت على الإسلام خلقًا وشريعة، فى كل هذه الأحزاب، فيكون لوجودهم أثر خلقى مهم فى الحياة الحزبية، ويستفيد الشباب أن يتكونوا تكوينًا سياسيًا حزبيًا متدرجًا، وفى كلتا الحالتين تستفيد الجماعة ويستفيد العمل السياسى الحزبى فى مصر.

كما أكد أن "البنا" أعاد هذا الطرح على "فريد عبد الخالق" قبل وفاته بأيام، وقد كانا يتمشيان على كوبرى قصر النيل، قائلًا له: "دبرنى يا فريد اعمل إيه، والخناق يضيق علينا، ودخولنا العمل السياسى بهذا الشكل جلب علينا مشكلات كبيرة لم تكن فى الحسبان، ثم طلب منه دراسة الحالة الحزبية فى بريطانيا للاستفادة منها، ومحاولة الخروج من هذا النفق بإجراء قانونى وعملى يحفظ على الجماعة قوتها وكوادرها".

وسرد "تليمة" أيضًا شهادة فتحى رضوان، أحد كوادر الحزب الوطنى الذى أسسه الزعيم الراحل مصطفى كامل، عن توجه حسن البنا، فى كيفية العمل السياسى للإخوان، حيث أكد له "البنا" وقتها، أنه سيوكل نشاط الإخوان المسلمين السياسى إلى الحزب الوطنى، وأن يقتصر عمله هو ودعوته على الناحية الدينية البحتة.

وأضاف "رضوان"، أيضًا فى شهادته، أن "البنا" كان يرى أن المساهمة الحزبية فرض وطنى على الجماعة يجب أن تؤديه، وأن المكان المناسب لشباب الإخوان هو الحزب الوطنى فهو خير ميدان لهم، يطمئن عليهم فيه.