  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

مفاجأة حول علاقة "جون سينا" العاطفية بـ«بيلا»

الصفحة الأخيرة

جون سينا وبيلا
جون سينا وبيلا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عمرو خالد: المطر مؤشر على الزلازل.. وهذا ما حدث العام الماضي

#

مفاجأة .. محمد صلاح وراء ارتفاع "البورصة" الأيام الماضية

#

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: هذه حقيقة علاقتي الغرامية بترامب

#

مفاجأة.. تفجرها "شلباية" بشان علاقة "الهضبة ودينا الشربيني"

المصارعة

جون سينا

WWE

أعلن نجم المصارعة الحرة، جون سينا، عن نبأ حزينًا لكل جمهوره، وهي فسخ خطوبته من المصارعة نيكي بيلا، قبل 20 يومًا من زفافهما.

وقالت نيكي بيلا في بيان رسمي، عبر حسابها على "تويتر"، إنها قررت وجون سينا أن ينفصلا كـ "ثنائي"، ولكنهما أكدا أن الحب والاحترام متبادل بينهما، وسألا جمهورهما أن يحترم خصوصيتهما خلال تلك الفترة العصيبة من حياتهما.

وكان جون سينا  (40 عامًا) تقدم لخطبة نيكي بيلا (34 عامًا)، في مهرجان "راسلمانيا 33"، الذي أقيم في أبريل العام الماضي 2017، وسط ملايين المشاهدين، وكان من المقرر أن يقيما زفافهما في 5 مايو المقبل.

ويعد جون سينا ونيكي بيلا من أشهر نجوم المصارعة الحرة، في شركة "WWE " الأمريكية، وشاركا الجمهور لمحات من حياتهما الخاصة خارج حلبة المصارعة، في برنامج تليفزيون الواقع "توتال بيلاز"، الذي يعرض على قناة "إي!" الأمريكية.

ومن جانبه، علق جون سينا، على فسخ خطوبته من نيكي بيلا، عبر حسابه على "إنستجرام" بأنه "أسوأ يوم على الإطلاق".

وعبر جمهور جون سينا ونيكي بيلا كذلك، عن صدمتهما وحزنهما من نبأ انفصالهما المفاجئ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)