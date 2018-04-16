  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 7 نصائح لمكافحة العرق

الصفحة الأخيرة

صورة تعبيرة - العرق
صورة تعبيرة - العرق

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تحذيرات من الطقس بدءًا من غدا

#

مرض مفاجيء لنتنياهو يؤجل اجتماعات وزارية

#

"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

#

الأرصاد تحذر من الطقس.. والحرارة تسجل 3 درجات

العرق

الصيف

الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثير من مشكلة العرق، وخاصة في الأماكن المزدحمة، لذلك هناك بعض النصائح للحد منه، وفقًا لما ذكره موقع "webteb "، المعني بالنصائح الطبية، كالتالي:

1- تجنب ارتداء الملابس الثقيلة في الأجواء الحارة، واللجوء إلى الأنسجة التي تمتص العرق، مثل: القطن، الحرير.

2- عند ممارسة التمارين في إحدى الصالات، يُفضل أخذ ثياب إضافي، للتغيير بعد الانتهاء منه.

3- ارتداء جوارب رياضية مصنوعة من أنسجة مناسبة تمتص العرق.

4- الاستحمام يوميًا، واستعمال صابون مضاد للبكتيريا، وذلك لقتل البكتيريا التي قد تجعل رائحة العرق سيئة.

5- استخدام مزيل العرق على بشرة جافة تمامًا.

6- استخدام بطانة مناسبة تحت الإبطين، لتمتص العرق، وتمنع رائحته الكريهة، أو ظهور بقعه على الملابس.

7- تقليل تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة، لأنها تساعد على زيادة العرق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)