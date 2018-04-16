  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من السكر لـ90% والأسماك 95%

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

#

الحكومة ترفع أسعار بعض المواد البترولية

#

رئيس حزب الأحرار: رفع أسعار تذاكر القطارات يثبت عجز الحكومة

#

رفع أسعار الوقود 50% قريبًا



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها المحاصيل الزيتية، ورفع الاكتفاء الذاتي من السكر من 77% إلى 90% ومن الأسماك من 90% إلى 95%.

كما قالت الوزيرة، خلال  حضورها الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف إلى زيادة معدل النمو الصناعى من 5% إلى 6.5%، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 4.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة بموازنة العامة المالى 2018\2019.

وأضافت، أن الحكومة تهدف إلى استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستهداف 100 ألف مستفيد سنويًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)