الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من السكر لـ90% والأسماك 95%

16 أبريل 2018 - 06:06 م





قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها المحاصيل الزيتية، ورفع الاكتفاء الذاتي من السكر من 77% إلى 90% ومن الأسماك من 90% إلى 95%.



كما قالت الوزيرة، خلال حضورها الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف إلى زيادة معدل النمو الصناعى من 5% إلى 6.5%، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 4.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة بموازنة العامة المالى 2018\2019.



وأضافت، أن الحكومة تهدف إلى استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستهداف 100 ألف مستفيد سنويًا.





