» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"

16 أبريل 2018 - 06:11 م



أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، توقف مفاوضات صفقة استحواذها على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة العاملة في قطاع العقارات.



وأوضحت أوراسكوم للاتصالات، في بيان لها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بشأن استحواذها على 51% من رأسمال "إنرشيا"، وعليه قررت الشركتان إيقاف المفاوضات، مؤكدة أنها تدرس حالياً فرصاً استثمارية أخرى في القطاع العقاري.



وكانت أوراسكوم للاتصالات كشفت في ديسمبر الماضي، موافقة مجلس إدارتها بشكل مبدئي، على الاستحواذ على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة بنسبة لا تقل عن 51%.



وكان مجلس إدارة الشركة، أقر تفويض نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ كل ما يلزم لإتمام الاستحواذ والتوقيع على العقود كافة.



كما وافق المجلس في وقت سابق على تشكيل تحالف مع "إنرشيا" للدخول في المزايدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ.



ويبلغ رأسمال شركة أوراسكوم نحو 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم.



يُشار إلى أن "إنرشيا"، تأسست عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين، ولديها محفظة أراضٍ مساحتها 6.5 مليون متر مربع.





