  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

"ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"

آخر الأخبار

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الولاء للحزب الشيوعي شرط التبرع بالحيوانات المنوية

#

«العاق وليد الشريف» يُحدث ضجة بأمريكا

#

سيدة تعثر على رسالة عمرها 132 عامًا

#

خبير استراتيجي: "القوات التركية فشلت في منطقة عفرين"


أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، توقف مفاوضات صفقة استحواذها على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة العاملة في قطاع العقارات.

وأوضحت أوراسكوم للاتصالات، في بيان  لها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بشأن استحواذها على 51% من رأسمال "إنرشيا"، وعليه قررت الشركتان إيقاف المفاوضات، مؤكدة أنها تدرس حالياً فرصاً استثمارية أخرى في القطاع العقاري.

وكانت أوراسكوم للاتصالات كشفت في ديسمبر الماضي، موافقة مجلس إدارتها بشكل مبدئي، على الاستحواذ على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة بنسبة لا تقل عن 51%.

وكان مجلس إدارة الشركة، أقر تفويض نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ كل ما يلزم لإتمام الاستحواذ والتوقيع على العقود كافة.

كما وافق المجلس في وقت سابق على تشكيل تحالف مع "إنرشيا" للدخول في المزايدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ.

ويبلغ رأسمال شركة أوراسكوم نحو 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم.

يُشار إلى أن "إنرشيا"، تأسست عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين، ولديها محفظة أراضٍ مساحتها 6.5 مليون متر مربع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)