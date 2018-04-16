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بالصور.. استياء من انتشار القمامة بجوار مسجد بالزينية

قبلي وبحري

استياء من انتشار القمامة بجوار مسجد بالزينية
استياء من انتشار القمامة بجوار مسجد بالزينية

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الأقصر

القمامة

الزينية

تناول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بمحافظة الأقصر، صورًا قيل أنها لقمامة منتشرة بجوار مسجد ومقام أحمد بن إدريس بمدينة الزينية.

وقال الرواد، إن القمامة لا تزال في مكانها منذ شهر كامل، ولم يتحرك أي مسئول لرفع تلك القمامة، مؤكدين أن سيارات مجلس المدينة المسئولة عن نظافة الشوارع تهتم بالشوارع الرئيسية وتغفل وجود القمامة بجوار هذا المسجد والمقام.

وشدد الرواد، على استيائهم البالغ من جراء انتشار تلك القمامة في مثل هذه الأماكن، معتبرين الأهالي مشاركين في المسئولية.



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