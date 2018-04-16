  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

الرياضة

صلاح
صلاح

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

كلاكيت ثالث مرة.. "صلاح" يحصد أفضل لاعب

#

شاهد.. "صلاح" يحصد الخامس تهديفيًا

#

أسطورة الأرسنال: صلاح أصبح لاعب مخيفًا

#

محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم 2017 باستفتاء "ESPN"

اوروبا

محمد صلاح

التليفزيون الفرنسي

اختار التليفزيون الفرنسى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب فى أوروبا هذا الأسبوع.

وكان "صلاح" قد قاد فريقه للفوز على بورنموث، بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد روود" ضمن الجولة 34 من الدورى الإنجليزى.

وتفوق نجم المنتخب المصري على آنخيل دى ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، ودوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، فى السباق على لقب الأفضل هذا الأسبوع، بينما غاب كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسى عن القائمة.

وضمت قائمة المتنافسين على الأفضل لهذا الموسم بالدورى الإنجليزى 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على "بورنموث" بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبى" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة.

كما انفرد محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية إلى 40.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)