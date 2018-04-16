بالصور.. «الدولي للجرافيك» يواصل فعالياته في الأقصر

16 أبريل 2018 - 06:32 م

يواصل الملتقي الدولي لفنون الجرافيك في دورته الثانية فعالياته بكلية الفنون الجميلة، وذلك بمشاركة 25 فنانًا من مختلف دول العالم من بينهم العراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية ورومانيا وتركيا والأردن واليونان إلى جانب مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية محافظ الأقصر، الدكتور محمد بدر، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، والدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أيمن قدري القومسيير العام للملتقى، والدكتور وليد عبد الله نائب رئيس الملتقى.

من جانبه أوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، أن الملتقي يعد أحد المحاور الفنية المتميزة التي تجمع بين عدد من الفنانين الذي يعكسون ثقافة وحضارة أوطانهم، ليشكلوا في نهاية المطاف سيمفونية فنية ذات طراز راقً للغاية، فجميع المشاركون باختلاف هوياتهم قد وجدا في الفنون وبخاصة فن الجرافيك رابطًا قويًا يجمع بينهم على أرض الأقصر.

وأضاف أن الملتقي سوف يتضمن إقامة 25 ورشة عمل تتنوع بين مجالات فنون الجرافيك المختلفة، مثل الرسم والحفر والطباعة وفنون الكتاب، والرسوم الصحفية، والتصميمات المطبوعة، والندوات الحوارية، بين المشاركين وطلاب الفنون الجميلة في الأقصر، بجانب إقامة معرض فنى يضم عددًا من الأعمال الفنية للمشاركين بالملتقى.

وأكد، أن الملتقي يعد دعاية غير مباشرة للسياحة المصرية في بلدان جميع الفنانين المشاركين به، خاصة في ظل وجود الاستقرار الأمني الذي تنعم به الأقصر.